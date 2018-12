Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pinto da Costa: "Temos de ter os pés bem assentes no chão"

Presidente do FC Porto foi com Iker a Madrid. Deixa elogios e avisos.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 08:46

Casillas recebeu esta quinta-feira o prémio ‘Jogo Limpo’, atribuído na gala dos 80 anos da ‘Marca’ e contou com a companhia de Pinto da Costa na viagem até Madrid.



O presidente do FC Porto teve palavras elogiosas para o guardião e estendeu-as a todo o plantel, com um ligeiro aviso pelo meio. "O momento é de grande satisfação, mas é também um momento em que todos temos de ter os pés bem assentes no chão. Quanto mais ganharmos, mais vontade há de nos vencer", alertou Pinto da Costa.



"O Iker está aqui pelo seu passado e pelo seu presente. Ele manifestou o seu orgulho em pertencer ao FC Porto e nós também temos uma satisfação e um orgulho muito grandes em contar com um atleta como ele", referiu o líder dos dragões, que garantiu não ter preferências para os ‘oitavos’ da Champions.



"Todas as pessoas com quem falei me deram os parabéns por o FC Porto ter sido a melhor equipa da fase de grupos. É fruto do trabalho do Iker, dos colegas e, sobretudo, do treinador. O sorteio é que vai dizer contra quem jogamos nos ‘oitavos’. Não estou preocupado, o importante é estar lá. Quem vier, o nosso treinador e os nossos jogadores tratarão disso", frisou.



PORMENORES

Casillas e a final de Madrid

Iker revelou-se feliz por contar com a presença de Pinto da Costa. Sobre a hipótese de jogar com o Atl. Madrid nos ‘oitavos’ disse que, a escolher, preferia voltar em maio, para a final (será no estádio dos colchoneros). "O mais importante é o campeonato", sublinhou.



Último treino e viagem

O FC Porto termina hoje a preparação para a visita ao Santa Clara (o jogo é amanhã, 20h30). Depois da sessão matinal, Sérgio Conceição fala aos jornalistas (12h00). A partida para Ponta Delgada está programada para cerca das 17h00.