Portugal vice-campeão da Europa de râguebi sub-18 após perder final com Geórgia

Portugal sagrou-se este sábado vice-campeão da Europa de râguebi no escalão sub-18, após perder por 27-0 frente à Geórgia, na final do Europeu que se disputou em Kaliningrado, na Rússia.

A seleção portuguesa não teve argumentos para contrariar o poderio da formação do leste europeu e ao intervalo já perdia por 22-0, resultado que ainda se avolumou com mais um ensaio georgiano no segundo tempo, apesar das melhorias dos 'lobinhos'.

A equipa nacional chegou à final da competição após deixar pelo caminho os Países Baixos (26-15), nos quartos-de-final, e a Espanha (31-12) nas meias-finais.