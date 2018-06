Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Possíveis empates no grupo B já têm hora para sorteio

Portugal, Irão e Espanha disputam duas vagas nos oitavos de final da prova.

14:39

A FIFA informou esta segunda-feira que, caso seja necessário, o sorteio para a definição da classificação final do Grupo B do Mundial2018 de futebol, do qual faz parte a seleção portuguesa, será realizado esta segunda-feira, às 23h00 (21h00 em Lisboa), pouco depois dos apitos finais dos jogos, que começam às 19h00 (hora portuguesa).



O sorteio será realizado no estádio Luzhniki, em Moscovo, caso se torne necessário em função dos resultados dos jogos desta segunda-feira entre Irão e Portugal, em Saransk, e entre Marrocos e Espanha, em Kaliningrado, para definir as duas seleções qualificadas para os oitavos de final.



Após duas jornadas, Espanha e Portugal lideram o grupo B, com quatro pontos e a mesma diferença entre golos marcados e sofridos (4-3), seguidos do Irão, treinado pelo português Carlos Queiroz, com três pontos, e Marrocos, sem qualquer ponto conquistado e já eliminado da fase seguinte.



Os critérios de desempate seguem esta ordem:

1 - Diferença entre golos marcados e sofridos

2 - Golos marcados em todos os jogos

3 - Pontos conseguidos nos jogos entre as equipas empatadas

4 - Diferença de golos nos jogos entre as equipas empatadas

5 - Cartões amarelos e vermelhos (a equipa com menos pontos negativos tem vantagem, sendo que um cartão amarelo vale -1; um cartão vermelho na sequência de um segundo amarelo vale -3; um cartão vermelho direto vale -4 e um cartão amarelo seguido de cartão vemelho direto vale -5)

6 - Sorteio