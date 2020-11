O Sporting bateu este domingo o Tondela, por 4-0, e ascendeu à liderança da Liga, embora com um jogo a mais que o Benfica, que joga esta noite no Bessa. Há três anos que os leões não estavam no comando do campeonato.









A equipa de Rúben Amorim entrou em campo insaciável na busca pela liderança. O técnico promoveu três alterações no onze, com as entradas de João Mário para o lugar de Matheus Nunes, de Tiago Tomás em vez de Nuno Santos e de Sporar no posto de Jovane. E o futebol leonino foi mais ofensivo.

Os leões cedo começaram a criar embaraço à defesa tondelense. Ainda não estavam completos cinco minutos de jogo e já Coates tinha cabeceado ao lado, apesar de estar em boa posição para fazer golo.





O Tondela defendia como podia e valia o acerto do guarda-redes Trigueira que, com um punhado de defesas de alto nível, foi adiando a festa dos leões.





Pedro Gonçalves está de pé quente, mas este domingo precisou de três ocasiões para marcar o primeiro golo leonino. Dispôs de boas ocasiões de golo (22’ e 36’), mas as suas pretensões embaterem no guarda-redes. O golo chegou com inteira justiça, quer para Pedro Gonçalves, quer para o Sporting, já no período de descontos da primeira parte. Porro arrancou e cruzou para o segundo poste, onde apareceu Pedro Gonçalves a fazer o 1-0 de cabeça.





E a segunda parte começou como tinha terminado a primeira... Com um golo de Pedro Gonçalves. Aliás, os intervenientes da jogada foram os mesmos. Porro lançou Sporar (no primeiro golo não chegou à bola), que assistiu Pedro Gonçalves e este rematou de pé esquerdo para o 2-0.





O Tondela conseguiu o primeiro remate à baliza de Adán aos 54 minutos e até marcou por González, mas o lance foi anulado pelo VAR por um fora de jogo de 11 centímetros.





O Sporting acelerou e os apuros continuaram na área tondelense. Valeu o acerto de Trigueira que foi evitando uma goleada por números históricos.





Perante a avalanche ofensiva dos leões, foi com naturalidade que Porro fez o 3-0, após passe de Nuno Santos. Mas foi Sporar quem estabeleceu o resultado final já no período de descontos.





Triunfo justo e incontestável do leão, que coloca agora a pressão no Benfica para o jogo de hoje com o Boavista no Bessa e deixa o campeão FC Porto a seis pontos de distância.



Pedro, um goleador com classe

o Adán – Não foi testado.

o Luís Neto – Quase sem trabalho, limitou-se a defender.

o Coates – Chefe de uma defesa com noite descansada.

o Feddal – Deu liberdade ao puto Mendes para subir. Falhou um golo de cabeça.

o Pedro Porro – Dinâmico na direita, bom remate de primeira a fazer o 3-0, após centro direitinho de Nuno Santos.

o João Palhinha – Tampão no meio-campo, sai a jogar com qualidade. Vai ganhando confiança jogo após jogo.

o João Mário – Um transportador de jogo de luxo, infeliz nos remates - pouco certeiro.

o Pedro Gonçalves - Bisou de novo, está com fome de golos e afirma-se a cada jogo como o jogador mais preponderante do Sporting. Tem boa chegada à área e faz com facilidade remates de média distância.n

o Nuno Mendes – Este ainda júnior já mostra uma maturidade de gente crescida. Uma mota no corredor esquerdo sempre em alta rotação. Corta, conduz, passa, remata, uma máquina.

o Sporar – Bom jogo do ponta de lança esloveno. Preponderante no primeiro golo, ao deixar passar a bola para Pote, que assistiu para o segundo golo. Fez o 4-0 e mereceu.

o Tiago Tomás – Mexido no lado direito do ataque.

o Matheus Nunes – Substituiu Palhinha e cumpriu com o que lhe foi pedido.

o Nuno Santos – Relegado para o banco de suplentes entrou no jogo a querer mostrar que o seu lugar é no campo. Assistiu Porro para o 3-0 com qualidade.

o Jovane Cabral – Refrescou a linha avançada.

o Gonzalo Plata – Sem tempo para fazer alguma coisa.



ANÁLISE

+ Pedro Gonçalves, o Pote

Conhecido por Pote, o avançado do Sporting está de pé quente. Atrevido. Este domingo bisou e ainda viu um golo ser anulado por fora de jogo a Porro. Já fez cinco golos à 6ª jornada, tantos como na época passada, e está mais perto de melhorar esse registo.



- Tondela com medo

O Tondela apresentou-se em Alvalade sem arte e engenho. Muito intranquila a defender e inofensiva no ataque. E a derrota só não assume contornos históricos porque o guarda-redes Trigueira evitou uma mão cheia de golos com defesas difíceis.



Golos anulados e expulsão?

Arbitragem segura. Bem ao anular dois golos, um para cada lado. González estava fora de jogo em 11 centímetros e Porro estava deslocado mais de meio metro. João Pedro podia ter visto um vermelho após tentar dar uma cotovelada em Feddal.