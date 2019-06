Presidente do Real Madrid assume responsabilidade pelo filho de Reyes

Cristóbal Soria, um dos comentadores do programa espanhol 'El Chiringuito de Jugones', revelou, entre lágrimas, a atitude de Florentino Perez para com o filho mais velho do malogrado José Antonio Reyes, antigo jogador do Benfica falecido sábado num acidente de viação."O presidente do Real Madrid, Florentino Perez, teve uma atitude, um pormenor sensacional... incrível. Disse que ia cuidar do filho de Reyes, de 11 anos, até este atingir a maioridade", revelou Soria sem esconder a emoção."Florentino Pérez disse-me 'não te preocupes, vou cuidar dele até os 18 anos ", referiu o comentador.Jose Reyes Lopez atuava nos escalões de sub-12 do Leganés, mas na próxima temporada irá representar o Real Madrid.