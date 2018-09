Ação principal da providência cautelar que pede a anulabilidade da deliberação da AG de destituição em causa.

Bruno de Carvalho e Alexandre Godinho avançaram com um processo contra o Sporting, no Juízo Central Cível de Lisboa. A ação deu entrada a 5 de setembro, três dias antes das eleições, e foi distribuída a 6. A informação está disponível para consulta no portal Citius. O antigo presidente e o ex-vogal do Conselho Diretivo são identificados como autores e o Sporting CP como réu.



Segundo Record apurou, não se trata de um processo novo, mas sim da ação principal da providência cautelar que pede a anulabilidade da deliberação da AG de destituição.