Quarta coroação para Lebron na NBA

Os Los Angeles Lakers venceram esta segunda-feira os Miami Heat (106-93) no jogo 6 das finais (à melhor de sete) da NBA e selaram o 17º título na competição. Com esta vitória, a equipa de LeBron James e companhia iguala os rivais, Boston Celtics, no topo da lista dos troféus conquistados na liga profissional de basquetebol dos Estados Unidos.









LeBron James, tido como o melhor jogador da sua geração, juntou um novo recorde à sua carreira. Para além de somar mais um anel de campeão aos dois conquistados nos Miami Heat e a outro nos Cleveland Cavaliers (tem agora quatro), tornou-se no primeiro jogador de sempre a ser MVP (melhor jogador) das finais por três equipas diferentes. No final do jogo, ‘King James’, como é conhecido, exigiu “respeito” pela sua dimensão de jogador, muitas vezes posta em causa. E pela própria equipa.

Os Lakers voltaram a vencer o troféu dez anos depois de terem sido guiados à vitória por Kobe Bryant. O antigo nº 24 dos Lakers venceu por cinco vezes o título da NBA com a equipa, foi MVP da época regular por uma vez e três vezes nas finais. Bryant é considerado como um dos melhores jogadores de sempre da NBA. Rob Pelinka, vice-presidente dos Lakers, lembrou a antiga ‘estrela’ que faleceu no início deste ano de uma forma trágica (acidente de helicóptero), juntamente com a filha: “O Kobe e a Gigi guiaram a equipa. O sofrimento não desapareceu, mas acrescentamos algo ao legado deles.” Vanessa Bryant, viúva de Kobe, afirmou: “Só queria que estivessem aqui para ver isto.” Os LA Lakers já não iam aos play-off há sete anos.