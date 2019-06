Rafa blindado no Benfica por 80 milhões de euros

Está resolvido o primeiro processo de renovações do Benfica: Rafa vai vestir a camisola encarnada até 2024, ficando com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros."Gosto de estar no Benfica, sempre fui bem recebido nesta casa, estou próximo da minha família, que é algo importante para mim. O projeto do clube, e que sempre me mostrou, foi a razão para querer sempre manter este vínculo", disse o jogador à BTV.O anúncio da renovação de Rafa foi feito esta quarta-feira num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.O Benfica premeia por um lado um dos destaques pela conquista do 37º campeonato e por outro coloca o jogador a salvo da cobiça dos tubarões europeus passando de uma cláusula de 60 para 80 milhões de euros.Rafa chegou à Luz em 2016 proveniente do Sp. Braga por 16,4 milhões de euros. Depois de duas temporadas aquém do esperado teve no último ano uma época com números impressionantes para um extremo: 21 golos em 44 jogos.André Almeida, Florentino Luís e Rúben Dias são os jogadores que se seguem no que às renovações diz respeito. O caso do central é aquele que nesta altura está mais parado.Isto porque a excelente participação do jogador de 22 anos na Liga das Nações fez aumentar e muito a cotação de um jogador que tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.O Benfica vai receber perto de um milhão de euros pelo aluguer do Estádio da Luz e os dois pavilhões, que vão receber o Congresso Internacional de Testemunhas de Jeová entre os dias 28 e 30 deste mês.Esta não é a primeira vez que este movimento religioso se concentra no nosso país. Em 2017, houve um encontro no Estádio do Restelo, em Belém, durante três dias.No evento estiveram cerca de 15 mil pessoas, um número que este ano deve ser batido. Depois deste evento o relvado será substituído.