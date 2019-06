Rafael Camacho oficializado no Sporting

Sporting e Liverpool confirmaram a transferência, a título definitivo, de Rafael Camacho para Alvalade. O extremo, de 19 anos, assinou por cinco temporadas com os leões. Não foram revelados os valores do negócio que levou ao regresso do jovem jogador aos leões, onde iniciou a sua formação.Esta foi a segunda contratação oficializada pelo Sporting esta quinta-feira, depois de Rosier. Segue-se Eduardo, médio do Belenenses, que será o próximo a ser confirmado, como Record adiantou. Recorde-se que Frederico Varandas havia revelado esta quinta-feira que o Sporting iria anunciar brevemente três reforços. Dois já estão, falta o futebolista dos azuis."A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o Liverpool Football Club para a transferência definitiva do jogador Rafael Camacho.A Sporting CP - Futebol, SAD assinou um contrato com Rafael Camacho válido por 5 épocas desportivas.A Sporting CP - Futebol, SAD dá as boas-vindas e deseja as maiores felicidades pessoais e profissionais ao jogador."