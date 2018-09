Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Raphaël Guerreiro dispensado da Seleção

Lateral não recupera a tempo. Portugal joga com Itália amanhã.

Por Francisco Laranjeira | 09:00

Raphaël Guerreiro foi este sábado à noite dispensado da seleção portuguesa, devido a lesão, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF). O lateral já tinha estado ausente do encontro frente à Croácia (1-1).



A equipa nacional, que prepara o confronto de amanhã frente à Itália, a contar para a 1ª jornada do Grupo 3 da Liga das Nações, no Estádio da Luz, teve em Rony Lopes o porta-voz da ambição.



"A nossa equipa está confiante. É mais uma competição que queremos começar a ganhar já. É para isso que vamos jogar", garantiu o extremo do Mónaco, que deseja a liderança do grupo logo na ronda inicial, apesar das dificuldades esperadas.



"A Itália é uma boa equipa, com bons jogadores, mas estamos prontos e preparados para vencer", prometeu.



Opção no último particular, frente à Croácia, o jovem quer somar minutos.



"Espero jogar mais tempo. O meu objetivo passa por vir mais vezes à Seleção e conquistar o meu lugar. Sei que é difícil, o grupo tem muita qualidade, mas vou fazer o meu trabalho."