Revelado diálogo entre Rui Pedro Braz e Jorge Jesus

O gesto de Jorge Jesus para Rui Pedro Braz, no jogo com o Moreirense (1ª jornada a Liga), fez correr muita tinta. Após o golo de Waldschmidt (2-0), o técnico virou-se para o diretor-geral do futebol do Benfica e, de dedo em riste, disse algo impercetível. Houve muitas interpretações, algumas até dando conta de uma querela entre ambos. Afinal, a irritação de Jesus era com o jogador alemão.revela aqui toda a história por trás deste episódio. Jorge Jesus tinha pedido a Waldschmidt, antes do jogo, que quando recebesse a bola nas imediações da área não tivesse medo de entrar nela, em situações de combinação com colegas ou ainda de finalização. O jogador não estava a cumprir com as instruções e, numa primeira fase, Jesus desabafou com Rui Pedro Braz. "Ele não está a entrar na área como devia. Se ele fizer isso mais vezes, vais ver que marca logo um golo." O técnico já exasperava com o incumprimento do alemão quando este faz o segundo golo do Benfica, exatamente numa jogada como Jesus tinha pedido. Foi então que se virou para Braz, com o indicador espetado, e atirou: "Eu não te tinha dito?"