Ricardinho publica imagem a jogar contra o Sporting e diz "está feito"

Post no Instagram não faz nenhuma referência direta a um acordo com o clube de Alvalade.

17:32

Ricardinho fez uma enigmática publicação no Instagram, que gerou alguma revolta junto dos seus seguidores. O jogador do Inter Movistar, pretendido pelo Sporting, postou uma foto sua em que disputa a bola com o jogador do Sporting Pany Varela, acompanhada da legenda "Está feito!!!", dando a entender que teria chegado a acordo com o clube de Alvalade. Mas abrindo o post vê-se que fala apenas das meias-finais do playoff do campeonato espanhol.Muitos fãs criticaram o melhor jogador de futsal do Mundo por usar uma foto da UEFA Futsal Cup para ilustrar um post sobre o campeonato. "Provocação óbvia e triste. Depois vens pedir respeito, mas o respeito ganha-se, não se pede", escreveu um seguidor. "Essa foto com o Sporting quer dizer alguma coisa?", questiona outro.