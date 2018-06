Ricardinho rejeita Sporting e permanece no Inter Movistar

Proposta do clube de Alvalade cai por terra.

Assim sendo, cai por terra um possível regresso a Portugal e para o Sporting. Os leões estavam muito interessados na contratação do melhor futsalista do Mundo, um cenário que há algumas semanas Ricardinho não rejeitava abraçar.

Ponto final na 'novela'. Ricardinho vai continuar no Inter Movistar. O internacional português sagrou-se esta terça-feira, uma vez mais, campeão pelo emblema espanhol numa final épica disputada no quinto jogo ante o Barcelona e apenas decidida nos penáltis, em que o número 10 deixou bem clara a sua vontade."Se tenho contrato é para continuar", garantiu aos microfones da Cadena Cope onde é claro segundo depois. "Sim, sim, eu continuo no Inter Movistar", acrescentou o futsalista com vínculo até 2020.A continuidade foi reforçada em declarações à Eurosport, com o português a relembrar que Cristiano Ronaldo também falou do seu futuro após a final da Liga dos Campeões e a dizer que não queria alongar-se como fez o compatriota: "Critiquei-o quando falou na final e agora não quero fazê-lo eu. Estou feliz nesta equipa e eles estão felizes comigo, mas os protagonistas têm de ser os meus companheiros que fizeram um jogo espetacular".