Rio Ave sobe ao quarto lugar ao vencer no terreno do Belenenses SAD

O Rio Ave venceu este sábado no terreno do Belenenses SAD por 2-0, em jogo da sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol, e isolou-se provisoriamente no quarto lugar.

Bruno Moreira, aos nove minutos, e o brasileiro Diego Lopes, aos 57, assinaram os tentos dos vila-condenses, que regressaram às vitórias, depois da derrota frente ao Tondela (4-2) e do empate com o Vitória de Guimarães (1-1), ambos em casa.

Com este triunfo, o Rio Ave subiu ao quarto lugar, com 10 pontos, enquanto o Belenenses, que tinha vencido pela primeira vez na jornada passada no terreno do Marítimo (3-1), segue no 12.º lugar, após o terceiro desaire caseiro noutros tantos jogos e sem marcar qualquer golo como visitado.