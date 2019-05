Ristovski castigado com dois jogos

Ristovski foi castigado com dois jogos de suspensão pelo cartão vermelho visto no jogo com o Tondela. De acordo com o comunicado do Conselho de Disciplina, o lateral "pontapeou o adversário com força excessiva", e foi penalizado com duas partidas de castigo. Recorde-se que o jogador é reincidente e, por este motivo, o castigo poderá ter sido agravado.O departamento jurídico do Sporting já recebeu o comunicado e tem agora 72 horas para recorrer. De acordo com o que foi possível apurar, os leões estão decididos em avançar para esta via pois, esta época, o defesa já foi despenalizado após ter sido expulso no Bonfim, e os responsáveis leoninos acreditam que esta nova pena é exagerada. Caso o castigo seja anulado ou reduzido, o macedónio poderá disputar a final da Taça de Portugal, no dia 25 de maio.Além de Ristovski, Coates também foi suspenso com um jogo por ter visto o nono cartão amarelo da temporada. O adjunto de Marcel Keizer, Rodolfo foi multado em 287 euros pois, segundo o relatório do árbitro, disse "com este gajo é sempre a mesma m****" referindo-se a Tiago Martins.