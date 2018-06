Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Robbie Williams protagoniza abertura do Mundial

Cantor britânico em cerimónia mais curta do que o habitual.

Por Sérgio Pereira Cardoso | 08:02

O Estádio Luzhniki, em Moscovo, é onde tudo começa - e acaba - no Mundial de 2018. O primeiro jogo está marcado para as 16h00 desta quinta-feira e irá colocar frente a frente a anfitriã Rússia e a Arábia Saudita. Meia hora antes, a esperada e desta vez mais curta cerimónia de abertura, com atuação de Robbie Williams, bem acompanhado pela soprano ‘da casa’ Aida Garifullina.



Apesar do novo formato com vertente musical reforçada, o espetáculo irá contar com um total de 500 dançarinos, ginastas e trampolinistas que vão representar o que de mais característico há na Rússia.



O ex-futebolista brasileiro Ronaldo é um dos jogadores que irá levar a taça, a ser levantada pelo vencedor a 15 de julho, no mesmo estádio. E o afortunado até pode ser um homónimo: Ronaldo, Cristiano Ronaldo.