Rogério Alves anuncia que não vai haver Assembleia Geral destitutiva no Sporting

Rogério Alves anunciou esta terça-feira que não haverá Assembleia Geral destitutiva no Sporting. O líder da Mesa da AG revelou que a decisão foi unânime.

"A Mesa da Assembleia deliberou por unanimidade, isto é, indeferir, o requerimento que nos havia sido apresentado no dia 7 de janeiro do corrente visando a realização de uma Assembleia Geral cuja ordem de trabalhos seria a destituição dos órgãos sociais com a evocação de justa causa", explica o presidente da Mesa.

E passou a explicar os fundamentos. "Tratou-se de uma deliberação da Mesa e não do seu presidente, por isso a correspondente distribuição de competências prevista nos estatudos. Esta rejeição tem fundamentos de forma e de fundo. Os de forma têm a ver com o processo da recolha de assinaturas e a absoluta falta de garantias, que correspondem a muitas dúvidas, sobre quais os elementos, quais os documentos que foram disponibilizados aos subscritores, nomeadamente aos 383 subscritores que aqui podem ser considerados, no momento em que assinaram o documento. Porque, até pelas informações prestadas pelos próprios representantes dos requentes, fica claro que o documento foi sendo alterado, que existe um requerimento e um manifesto e fica claro, nomeadamente pela referência que é feita ao adiamento do congresso, que essa menção não era conhecida na data em que se iniciou o processo de recolha das assinaturas."

"A Mesa ficou com dúvidas insanáveis sobre quais terão sido os elementos que foram proporcionados aos subscritores no momento em que receberam a folha que lhes foi entregue para assinarem."