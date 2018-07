Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ronaldo com paraíso fiscal em Itália

Milhões ganhos no estrangeiro pelo jogador ficarão sujeitos a uma taxa de 100 mil euros.

Por Mário Pereira | 01:30

Cristiano Ronaldo vai encontrar em Itália um regime fiscal quase nos antípodas daquele que provocou a sua saída de Espanha. E esta é uma das razões da mudança do Real Madrid para a Juventus, sabe o CM.



A ‘guerra’ movida pelo Fisco espanhol foi decisiva para a rutura com os ‘merengues’, num processo que culminou com uma pena de prisão de dois anos (suspensa) e o pagamento de 18,8 milhões de euros, devido a um caso relacionado com ocultação de ganhos provenientes de direitos de imagem.



Em Itália, Ronaldo não terá de se preocupar com nada disto. A razão deve-se ao facto de naquele país haver um regime especial para cidadãos estrangeiros residentes não habituais (criado há pouco mais de um ano) que contempla os rendimentos provenientes de fora do país.



Segundo esta norma, os cidadãos nesta situação ficam sujeitos a uma taxa de 100 mil euros pelos ganhos milionários obtidos no exterior, por um período máximo de 15 anos. Ora como se sabe, CR7 tem proveitos em múltiplas paragens decorrentes de contratos publicitários, património imobiliário e outros rendimentos. Um valor que no ano de 2017 ascendeu a 40 milhões de euros, segundo a revista ‘Forbes’.



Já com o ordenado na Juventus, a situação é diferente. Ronaldo fica sujeito à taxa de 43%, o mais alto escalão de IRS em Itália, que lhe permite ficar com 30 milhões limpos. O salário bruto que vai auferir ronda os 52 milhões de euros.



Entre ganhos provenientes do ordenado como futebolista, contratos de publicidade, rendimentos diversos de direitos de imagem e ainda prémios relacionados com objetivos desportivos, estima-se que o jogador português possa embolsar por ano entre 100 e 110 milhões de euros brutos.



