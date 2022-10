Ronaldo estreia-se a marcar na Liga inglesa e dá vitória ao United

Um golo do futebolista português Cristiano Ronaldo, o primeiro na presente edição da Liga inglesa e o segundo na temporada, deu este domingo ao Manchester United a vitória frente ao Everton (2-1), em Goodison Park, para 10.ª jornada.

A começar, uma vez mais, entre os suplentes dos 'red devils' em jogos do campeonato, o ponta de lança luso entrou para render o lesionado Anthony Martial, aos 29 minutos, para se estrear a marcar na Premier League, aos 44 minutos, operando a reviravolta.

Antes, um grande golo do nigeriano Alex Iwobi, quando decorria o minuto cinco, deixou os 'toffees' em vantagem, anulada por Antony, aos 15, num lance em que Bruno Fernandes recuperou uma bola que permitiu a Martial servir o extremo brasileiro.

O avançado internacional pelo Brasil, contratado aos neerlandeses do Ajax nos últimos dias do mercado de transferências do verão, tornou-se no primeiro jogador da história dos 'red devils' a marcar nas primeiras três partidas pelo clube na competição.

Já Ronaldo não vive o melhor momento de forma, mas voltou este domingo a fazer o 'gosto ao pé', depois de ter marcado o primeiro golo na época no dia 15 de setembro, em Chisinau, de penálti, na vitória frente ao Sheriff, para a Liga Europa.

No United, que agora é quinto colocado, com 15 pontos, além de Bruno Fernandes e Ronaldo, também Diogo Dalot constou entre as primeiras escolhas, enquanto Rúben Vinagre não saiu do banco de suplentes de Everton (12.º, 10 pontos).

O Arsenal manteve a liderança na prova, após vencer o Liverpool (3-2), ao contrário do Fulham, de Marco Silva, que averbou a segunda derrota seguida contra o West Ham (2-1).

No Estádio Emirates, em Londres, os 'gunners' nunca estiveram em desvantagem no encontro, face aos remates certeiros de Gabriel Martinelli, logo no primeiro minuto do desafio, e ao 'bis' de Bukayo Saka (45+5 e 76), o último de penálti, em resposta aos tentos dos 'reds', anotados por Darwin Nuñez (34 minutos) e Roberto Firmino (53), servido pelo luso Diogo Jota.

Na equipa do norte de Inglaterra, o português Fábio Carvalho foi suplente não utilizado, assim como Cédric Soares no lado anfitrião. Já Fábio Vieira foi lançado por Mikel Arteta nos instantes finais.

Com este desfecho, o Arsenal permanece isolado na liderança da Premier League, com 24 pontos, mais um do que o campeão Manchester City (segundo), com o Tottenham a ocupar o último lugar do pódio, com 20. Já o Liverpool é 10.º, com 10.

Mais cedo, também na capital inglesa, o Fulham, com João Palhinha entre os titulares, até começou bem o encontro no reduto do West Ham, face ao tento apontado por Andreas Pereira, aos cinco minutos.

Contudo, Jarrod Bowen (29), da marca do castigo máximo, Scamacca (62) e Michail António (90+1) operaram a reviravolta para os 'hammers', que ocupam agora o 13.º posto, com 10 pontos, enquanto a equipa de Marco Silva é nona, com 11.

No primeiro jogo do dia, o Crystal Palace imperou na receção ao Leeds (2-1), com reviravolta, e regressou aos triunfos, o segundo na competição, por culpa dos golos de Odsonne Edouard (24) e Eberechi Eze (76).

Pascal Struijk (20) tinha inaugurado o marcador a favor dos 'peacocks', que partilham a 14.ª posição com os 'eagles', ambos com nove.