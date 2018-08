Jogador mostra orgulho na nova camisola.

19:27

La famiglia bianconera!", diz Cristiano Ronaldo, ao partilhar uma fotografia de família onde todos aparecem com o equipamento da Juventus, o seu novo clube.



Em poucos minutos, a imagem partilhada no Instagram já contava com quase dois milhões de "gostos".





La famiglia bianconera! #finoallafine A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Aug 21, 2018 at 10:56am PDT