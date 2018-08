Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Jardel sobre namoro da irmã com Ronaldo: "Se eu tivesse uma bola de cristal..."

Ex-avançado recordou ainda tempos em que jogou com CR7.

20:12

Jardel falou sobre o namoro da sua irmã, Jordana Jardel, com Cristiano Ronaldo.



Em entrevista animada ao programa Aqui com Benja!, emitido no Brasil pela FOX Sports, o ex-craque de Sporting e FC Porto aproveitou ainda para falar sobre os anos que jogou em Lisboa com o agora Melhor do Mundo.



"Eu via aquele miúdo com 16 anos, todo vaidoso. Hoje, cinco vezes Melhor do Mundo. Tive a oportunidade de jogar dois anos com ele. Tiro-lhe o chapéu", afirmou.



Depois veio a "revelação": "A minha irmã [Jordana Jardel] já namorou com ele. Se eu tivesse uma bola de cristal...", disse em tom de brincadeira.



Jardel afirmou revelou ainda que CR7 não era tão bonito naquela altura como é hoje em dia.