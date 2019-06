Ronaldo quer transformar lágrimas em golos na terceira final

Cristiano Ronaldo é, de muito longe, o futebolista com mais jogos (157) e golos (88) ao serviço de Portugal e domingo, com a Holanda, no Dragão, pode lograr um dos poucos feitos que lhe faltam, marcar numa final.Autor do 'hat-trick' que permitiu à formação das 'quinas' bater na quarta-feira a Suíça (3-1), nas meias-finais, e seguir para o jogo decisivo da Liga das Nações, o avançado madeirense disputa domingo a terceira final pela seleção lusa.Nas duas primeiras, saiu em lágrimas, em 2004, um miúdo, de 19 anos, depois de uma amarga derrota em plena Luz perante a Grécia (0-1), e, 12 anos depois, em 2016, já um trintão, lesionado, pelo gaulês Payet, após escassos 25 minutos.Um 'milagroso' golo do suplente Éder, aos 109 minutos, acabou por valer a Portugal o triunfo por 1-0 sobre a anfitriã França e a conquista do Europeu, com Ronaldo a ser o primeiro a levantar a Taça, mas depois de ser impedido de brilhar.Três anos volvidos, de novo em solo luso, curiosamente no local onde se estreou a faturar por Portugal, noutro desaire com a Grécia, este por 2-1, na abertura do Euro2004, o agora jogador da Juventus tem nova oportunidade, quiçá a última.Cristiano Ronaldo mostrou face aos helvéticos que 'está aí para as curvas, mas os 34 anos são uma realidade e o jogador formado no Sporting poderá não voltar a ter nova oportunidade para deixar a sua marcar numa final da seleção nacional.Em excelente momento, depois de uma época em que foi sendo resguardado, não tendo acumulado demasiado minutos de jogo, o '7' luso tem tudo para lograr mais este feito, para juntar aos inúmeros já conseguidos com as 'quinas' ao peito.Na sua carreira, Cristiano Ronaldo já sabe o que é marcar finais e marcar em finais, fê-lo nas maiores competições de clubes, nomeadamente na Liga dos Campeões, pelo Manchester United e o Real Madrid.Agora, pode 'pautar' a final da primeira edição da Liga das Nações, competição em que só precisou de um jogo para marcar três golos, ele que falhou a fase de grupos, na primeira metade da época 2018/19, para melhor se adaptar à 'Juve'.Marcou, assim, na fase final da Liga das Nações, como tinha faturado em todas as outras e, que participou, entre Mundiais (2006, 2010, 2014 e 2018), Europeus (2004, 2008, 2012 e 2016) e Taça das Confederações (2017).Foram sete golos em Mundiais, menos dois do que o 'rei' Eusébio, que apenas esteve em 1966, nove em Europeus, sendo o melhor marcador da história, em igualdade com o francês Michel Platini, só em 1984, e duas vezes na Taça das Confederações, que Portugal jogou como campeão europeu.Juntando todos os golos, são já 88 por Portugal, sendo que faturou um golo em 38 ocasiões, 'bisou' em 14, logrou seis 'hat-tricks' e um 'póquer', frente a Andorra, a 07 de outubro de 2016, em Aveiro, na qualificação para o Mundial2018.