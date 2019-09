Ronaldo sobre o gesto 'polémico' em Madrid: "As pessoas são tontas"

Cristiano Ronaldo marcou este sábado o golo da vitória da Juventus por 2-1 na receção ao Verona, que esteve a vencer com um tento de Miguel Veloso, em jogo da quarta jornada da Liga italiana de futebol.

O capitão da seleção portuguesa selou o triunfo dos octocampeões italianos aos 49 minutos, na conversão de uma grande penalidade, deixando a formação de Turim na liderança provisória do campeonato, com 10 pontos, mais um do que o Inter Milão, que tem menos um jogo.





"O importante é que a equipa tenha estado bem. Foi um jogo complicado. Depois da Liga dos Campeões, a equipa estava cansada, mas conseguimos arrecadar os três pontos e agora já estamos a pensar no próximo jogo", referiu.



Cristiano Ronaldo foi ainda questionado sobre o gesto polémico que fez em Madrid durante o jogo da Liga dos Campeões com o Atlético Madrid.



Em declaraçõesno final da partida, o craque português deixou largos elogios aos companheiros de equipa:

"Não quero falar sobre isso, as pessoas são tontas e falam demasiado", limitou-se a dizer.