A integração plena de Paulinho é a grande prioridade de Rúben Amorim para os próximos dias. Ao que o CM apurou, o treinador do Sporting vai aproveitar a pausa para os jogos das seleções para acelerar a adaptação do reforço de inverno às rotinas da equipa, de modo a que se torne mais impactante no coletivo.









Depois de ter sido contratado ao Sp. Braga, por 16 milhões de euros, a 1 de fevereiro, Paulinho estreou-se pelo Sporting quatro dias depois: foi titular e jogou 66 minutos na vitória (2-0) sobre o Marítimo. Nas duas rondas seguintes, nos triunfos com Gil Vicente (2-1) e P. Ferreira (2-0), voltou a alinhar de início, durante 90 e 62 minutos, respetivamente. Em nenhuma dessas partidas marcou ou fez uma assistência para golo.

A vontade em mostrar serviço levou o avançado a desvalorizar os primeiros sinais da lesão no tendão da coxa esquerda. “A ansiedade que trouxe de jogar, até de treinar, de sair do treino lesionado e não dizer nada a ninguém e ir para estágio, e depois não aguentar… Isso revela muita vontade de um jogador, mas no caso dos avançados às vezes quando revelam muita vontade é quando não aparecem os golos”, afirmou Rúben Amorim após a vitória (1-0) sobre o V. Guimarães, em que Paulinho voltou aos relvados (esteve 19 minutos em campo).





O mês que o avançado esteve sem competir (entre 15 de fevereiro e 20 de março) atrasou a adaptação de Paulinho ao Sporting. Um problema que o técnico leonino quer resolver ao longo da próxima semana e meia, ao mesmo tempo que vai motivar o jogador para lhe retirar pressão.



Desalento



Após falhar um golo no jogo frente ao V. Guimarães, Paulinho evidenciou algum desalento. “Fez o que lhe competiu e os golos vão aparecer naturalmente”, disse Rúben Amorim no fim da partida.



De volta ao treino



Rúben Amorim aproveitou a pausa competitiva devido aos jogos das seleções para dar dois dias de folga ao plantel (domingo e segunda-feira). O regresso aos treinos está marcado para o dia de hoje.





jogadores do Sporting vão falhar os treinos desta semana por estarem ao serviço das suas seleções, entre eles Pote e Tiago Tomás, habituais titulares no ataque leonino.