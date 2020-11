Rúben Amorim não pensa em fazer uma revolução na equipa frente ao Sacavenense, na 3ª eliminatória da Taça de Portugal. Ao que o CM apurou, o treinador do Sporting admite apenas três a quatro alterações no onze, apesar de ter pela frente uma equipa do Campeonato de Portugal (é 5º classificado na série F, com 8 pontos, a 10 do líder Alverca, com 6 jornadas disputadas).









Há vários motivos para Rúben Amorim descartar uma revolução. A primeira das quais é o calendário. Depois de terem sido eliminados da Liga Europa, os leões não têm tantos jogos como Benfica e FC Porto, pelo que há menor necessidade de rodar os jogadores para poupá-los. Antes pelo contrário, sabe o CM, uma das preocupações do técnico sportinguista é garantir que os jogadores que não foram às seleções não ficam demasiado tempo sem competição - entre o último jogo da Liga (vitória por 4-0 em Guimarães, no dia 7 deste mês) e o próximo (receção ao Moreirense, no dia 28) passam três semanas.

Amorim, por outro lado, terá à sua disposição e prontos a competir os jogadores que estiveram nas seleções. Isto porque o jogo com o Sacavenense apenas se realiza na segunda-feira à noite, pelo menos quatro dias depois de todos os internacionais terem regressado a Lisboa.





O treinador também será cauteloso na gestão da equipa, para não fazer perigar a qualificação para a próxima ronda. Depois de o Sporting ter sido eliminado na Liga Europa, a Taça de Portugal viu a sua importância reforçada. Ainda assim, jogadores como Max, Gonçalo Inácio, Antunes e Plata poderão ter uma oportunidade.

Saiba mais



Nuno Santos bisa



O Sporting fez ontem um jogo-treino com a equipa B, tendo a formação principal vencido por 5-0. Nuno Santos marcou dois golos e Skoglund também bisou. Gonçalo Inácio fez o outro golo.



Phellype volta



Luiz Phellype já trabalhou ontem com os colegas e fez alguns minutos no jogo-treino. O avançado de 27 anos foi operado em janeiro a uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.





2



golos em 5 jogos é o pecúlio esta época de Nicolai Skoglund. Com 17 anos, o avançado norueguês alinha nos sub-23 mas tem treinado várias vezes com a formação principal.