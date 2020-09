Rúben Amorim está recuperado da Covid-19 e já orientou treino do Sporting

O treinador Rúben Amorim, recuperado da Covid-19, orientou já esta terça-feira o treino do Sporting, a dois dias da receção aos austríacos do LASK Linz, no 'play-off' da Liga Europa de futebol.

Rúben Amorim, diagnosticado há duas semanas, a 16 de setembro, entre vários casos no plantel, está apto a sentar-se no banco e estrear-se na época 2020/21, depois de ter falhado a visita no domingo ao Paços de Ferreira (2-0), na I Liga.

O Sporting, que ultrapassou na terceira pré-eliminatória os escoceses do Aberdeen (1-0), procura na quinta-feira, a par do Rio Ave - que recebe o AC Milan -, juntar-se a Sporting de Braga e Benfica na fase de grupos da segunda competição da UEFA.

Na sessão de treino desta terça-feira na Academia de Alcochete, além de Rúben Amorim, também o guarda-redes Luís Maximiano, que também esteve infetado com o novo coronavírus, também subiu ao relvado, recuperado da doença.

Na segunda-feira, ainda sem o técnico principal, os titulares em Paços de Ferreira tinham feito trabalho de recuperação, com exceção a Jovane Cabral, que iria ser reavaliado depois de ter saído lesionado no encontro da segunda jornada da Liga.

Na quarta-feira, o Sporting treina em Alcochete a partir das 10h00, com 15 minutos abertos à imprensa, estando agendada para as 18h00 no auditório do Estádio José Alvalade a conferência de imprensa de antevisão do jogo, com o treinador adjunto Emanuel Ferro e um jogador.