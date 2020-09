Sporting estreia-se na I Liga uma semana depois, em Paços de Ferreira, devido à Covid-19

O Sporting estreia-se este domingo na I Liga portuguesa de futebol, no estádio do Paços de Ferreira, em jogo da segunda jornada, depois do adiamento do encontro da ronda inaugural, com o Gil Vicente, imposto pelas autoridades sanitárias.

Os 'leões' deveriam ter recebido os gilistas no fim de semana passado, mas a deteção de várias pessoas infetadas com covid-19 nos plantéis das duas equipas, entre as quais futebolistas e treinadores, motivou o adiamento da partida, que se realizará entre 12 e 16 de outubro.

A estreia oficial do Sporting na época 2020/21 aconteceu, por isso, na terceira pré-eliminatória da Liga Europa, na quinta-feira, com o triunfo por 1-0 na receção aos escoceses do Aberdeen, com uma equipa desfalcada dos jogadores em quarentena e do técnico Rúben Amorim, pelo mesmo motivo.

Os rivais Benfica e FC Porto já aproveitaram as duas rondas iniciais para se lançarem para o topo da classificação, com seis pontos, em igualdade com o Santa Clara, podendo ser ainda igualados pelo Belenenses SAD, que recebe o Famalicão na segunda-feira.

O Benfica venceu no sábado por 2-0 na receção ao Moreirense, enquanto o FC Porto goleou por 5-0 no estádio do Boavista, juntando-se ambos no comando ao Santa Clara, que se tinha imposto de forma surpreendente no estádio do Sporting de Braga, na sexta-feira, por 1-0.

Tal como a equipa de Alvalade, também o Gil Vicente vai estrear-se hoje no campeonato, ao receber o Portimonense, que empatou 1-1 na primeira jornada, precisamente, com o Paços de Ferreira.

O Rio Ave recebe o Vitória de Guimarães, num encontro entre duas equipas em busca do primeiro triunfo na prova, três dias depois de, tal como o Sporting, ter conquistado a qualificação para o 'play-off' da Liga Europa, ao impor-se no desempate por grandes penalidades no estádio do Besiktas.

Programa e resultados da segunda jornada:

- Sexta-feira, 25 set:

Sporting de Braga - Santa Clara, 0-1

- Sábado, 26 set:

Marítimo -- Tondela, 2-1

Benfica -- Moreirense, 2-0

Boavista - FC Porto, 0-5

- Domingo, 27 set:

Farense -- Nacional, 15:30

Gil Vicente -- Portimonense, 16:00

Paços de Ferreira -- Sporting, 18:30

Rio Ave - Vitória de Guimarães, 21:00

- Segunda-feira, 28 set:

Belenenses SAD -- Famalicão, 19:45