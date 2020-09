A assembleia geral do Sporting fica marcada, desde já, pelas agressões de que foi alvo Rui Franco, associado dos leões desde 1986, conhecido pelas suas opiniões favoráveis à atual direção partilhadas nas redes sociais. As agressões ocorreram já depois de Franco ter exercido o direito de voto, no Hall VIP, e quando se preparava para abandonar o estádio.