Tiago Tomás congela contratação de novo avançado no Sporting

Tiago Tomás é o homem do momento no Sporting. O arranque de época do jovem avançado de 18 anos pode levar a SAD a congelar a contratação de mais um dianteiro até ao fecho do mercado de transferências, apurou o CM.









O jogador, que se estreou com Rúben Amorim na época passada e que já esta temporada esteve em bom plano na pré-época, foi surpresa no onze diante do Aberdeen em detrimento de Sporar. Agarrou a oportunidade com um golo decisivo para os leões seguirem rumo ao play-off da Liga Europa. Mostrou que é uma aposta ganha do técnico, que vai manter aquele que já foi apelidado como o novo Thierry Henry, tais as parecenças físicas e de jogo com o antigo internacional francês.

Amorim tem optado por uma frente de ataque mais móvel, o que beneficia Tiago Tomás. Jovane Cabral, Vietto e Sporar são as outras opções para o ataque. Além disso, o brasileiro Luiz Phellype está já praticamente recuperado de uma lesão no joelho direito contraída no início do ano.





O técnico gostaria de ter mais uma opção, mas as dificuldades do clube em ir ao mercado e o excelente arranque do menino de 18 anos podem levar a SAD a repensar o reforço para o ataque. Essa hipótese não está descartada, porém, agora é encarada de uma forma não urgente.





As vendas de alguns jogadores que não entram nos planos para a nova época são prioritárias neste momento. Ilori, Camacho, Rosier e Doumbia devem ser vendidos ou emprestados, possibilitando à SAD algum encaixe financeiro e poupança nos ordenados.





Rúben Amorim gostava ainda de contar com mais um defesa (o central Lyanco, do Torino, é uma hipótese) e um extremo (ver caixa ao lado). O próximo jogo dos leões é já no domingo no terreno do Paços de Ferreira. Os nove jogadores infetados com Covid-19 ainda não deverão estar disponíveis. Rúben Amorim, que também está de quarentena, não vai seguir rumo ao Norte do País, onde os leões farão a estreia no campeonato (jogo da 1ª ronda com o Gil Vicente foi adiado devido ao surto de Covid nos gilistas).



Varandas: "O futebol está abandonado"

“O futebol está abandonado, sem apoio do Estado. É absurdo que dentro de um mês se venha a disputar em Portugal competições como o MotoGP e a F1 abertas ao público e não possa haver adeptos nos estádios, como acontece noutros espetáculos”, disse Frederico Varandas à agência EFE, criticando a quarentena: “Hoje já se sabe que a partir do 10º dia em que o paciente testou positivo não existe risco de transmissão e em Portugal o doente a estar 14 dias em isolamento.”



Tabata agrada aos leões

Bruno Tabata, do Portimonense, agrada a Rúben Amorim. Contudo, o elevado preço pedido pelos algarvios pelo brasileiro – 10 milhões de euros ou 5 milhões por metade do passe – torna o negócio incomportável. O Sp. Braga é o outro clube na corrida pelo jogador, mas também o emblema minhoto não pretende cumprir as pretensões algarvias.



Recorde na Europa



Tiago Tomás tornou-se o mais jovem de sempre a marcar pelo Sporting nas provas da UEFA no jogo de estreia (18 anos, 3 meses e 9 dias). É também o segundo mais novo a marcar pelos leões na UEFA atrás de Litos (17 anos, 8 meses, 28 dias).





Treino em Alvalade



O Sporting treinou ontem em Alvalade, rumando em seguida a uma unidade hoteleira da capital. A equipa não treina em Alcochete, onde estão de quarentena alguns dos nove jogadores infetados.





Novos testes



O plantel do Sporting foi ontem submetido a nova bateria de testes à Covid-19, a 48 horas do jogo em Paços. Os resultados são hoje conhecidos antes da equipa rumar ao Norte do país.