Avançado Tiago Tomás é aposta de Amorim no Sporting

O avançado Tiago Tomás está a convencer Rúben Amorim e deverá mesmo fazer a sua estreia europeia a titular frente ao Aberdeen, amanhã (20h00 em Alvalade), no jogo da terceira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga Europa.O jovem de 18 anos tem impressionado na pré-época. Possante, rápido e com sentido de baliza (marcou dois golos), tem sido um ativo precioso na equipa leonina. Mais, o desempenho nos jogos que realizou na pré-época fez mesmo o presidente Frederico Varandas abdicar de ir ao mercado buscar outro avançado.É certo que os nove casos de Covid-19 entre o plantel (Maximiano, Renan, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Borja, Rodrigo Fernandes, Pedro Gonçalves, Nuno Santos e Palhinha) facilitam a entrada do jovem no onze. No 3x4x3 de Amorim, Tiago Tomás permite várias alternativas. Pode jogar a extremo, permitindo a colocação de Jovane Cabral no meio e Vietto à esquerda, criando um trio de ataque móvel, com qualquer um destes elementos a entrar pelo meio criando desequilíbrios na defesa adversária.Se Amorim optar por um ponta de lança de raiz poderá colocar Sporar no meio e fazer descair Jovane para a esquerda. Mesmo aí, Tiago Tomás pode ficar com o lugar de Vietto, que ainda tenta ganhar ritmo.Mas as mexidas de Amorim vão ser mais profundas. Na baliza só tem Adán disponível, já que Maximiano e Renan estão entre os contaminados. O suplente deverá ser André Paulo.Na defesa, com Eduardo Quaresma impossibilitado, a titularidade deverá recair em Luís Neto, Coates e Feddal. No meio-campo, Wendel e Matheus Nunes estão de pedra e cal. Já nas laterais, o reforço Porro e Ristovski lutam por um lugar no lado direito. Na esquerda, Nuno Mendes parece estar à frente de Antunes.Cristiano Ronaldo é por si só uma marca de peso no mercado mundial e o facto de dar o nome à Academia do Sporting, sem qualquer contrapartida financeira, permite aos leões internacionalizarem as suas escolas e ficarem com mais facilidade de conseguir acordos de naming, pois não faltam marcas que querem ver o seu nome associado ao nome do internacional português.Segundo oapurou, CR7 apenas colocou uma contrapartida no contrato com o Sporting: estar presente aquando da inauguração oficial, de forma a cortar a fita. Assim, os leões acreditam que o nome de Cristiano Ronaldo pode abrir as portas a outros patrocinadores e com eles permitir maior encaixe financeiro para o clube. É também uma forma que o jogador formado no Sporting encontrou para ajudar o clube que o projetou para a fama.Os leões têm ainda o naming do estádio no mercado, mas acreditam que o da Academia será mais fácil de vender agora. A Academia, quando foi inaugurada, teve o nome da Puma, marca que patrocinava a equipa. Na próxima época até pode ter o da Nike, que patrocina CR7, e tudo aponta que passará também a ser sponsor do Sporting.O Sporting já tinha homenageado velhas glórias ao atribuir os seus nomes às portas do estádio: Damas (1), Hilário (2), Francisco Stromp (3), Jordão (4), ‘Cinco Violinos’ (5), Yazalde (6) e Manuel Fernandes (7).O Sporting nega a existência de propostas ou de qualquer tipo de contacto dos ingleses do Southampton com vista à contratação de Jovane Cabral. Apesar das notícias que ontem davam conta do interesse dos ‘saints’ no avançado leonino, a verdade é que não chegou qualquer proposta a Alvalade. Jovane tem sido peça fundamental no esquema de Amorim.Gelson Dala é baixa confirmada no Rio Ave para o jogo com o Besiktas da terceira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga Europa. O avançado angolano, que já alinhou no Sporting, não recuperou de uma lesão no ombro direito, contraída na jornada inicial do campeonato nacional frente ao Tondela (1-1), e não viajou ontem com a equipa.