Tiago Tomás ameaça titularidade de Sporar

Tiago Tomás está a ameaçar a titularidade de Sporar no Sporting, apurou oO avançado, de 18 anos, tem sido uma das figuras em destaque na equipa de Rúben Amorim nesta pré-temporada, tendo apontado dois golos e feito uma assistência.Ganhou um lugar no plantel e agora prepara-se para ser titular. Segundo oapurou, Tiago Tomás surpreendeu tudo e todos no Sporting, de tal forma que a contratação de um ponta de lança deixou de ser prioridade para Rúben Amorim, que continua com Sporar e Luiz Phellype.As boas combinações com Jovane Cabral e Vietto ou Pedro Gonçalves fazem o jovem sonhar com a titularidade frente ao Nápoles, este sábado (19h30) no Troféu Cinco Violinos. Sporar vai ter de suar muito para ganhar um lugar no onze.Rúben Amorim tem privilegiado uma frente de ataque com três elementos móveis. Ou seja, Tiago Tomás à direita, Jovane Cabral ao centro, e Pedro Gonçalves ou Vietto à esquerda. O técnico dos leões pretende criar desequilíbrios na defesa adversária com este trio a trocar de posições durante o jogo. E os resultados têm sido positivos, pois o Sporting ainda não perdeu nesta pré-época.É aqui que a titularidade de Sporar fica tremida. No entanto, o ponta de lança esloveno continuará a ter um papel importante na equipa, sendo usado em jogos e circunstâncias específicas. A experiência continua a ser um dos trunfos, mas Rúben Amorim está atento aos jovens da formação leonina e Tiago Tomás tem conseguido impor-se. Tem contrato até 2025 e uma cláusula de 60 milhões de euros.O defesa macedónio Ristovski já trabalhou esta sexta-feira com o plantel do Sporting, tendo em vista o jogo do Troféu Cinco Violinos, a disputar amanhã (19h30), frente ao Nápoles em Alvalade. Ristovski foi titular nos dois últimos encontros da Macedónia do Norte para a Liga das Nações, frente à Arménia (2-1) e Geórgia (1-1), no qual apontou o golo. Já o avançado Luiz Phellype continua a trabalhar sob vigilância médica.