Plantel leonino desvaloriza 21,5% para 70 milhões

O plantel do Sporting desvalorizou 21,5% no espaço de um ano. A 30 de junho, no fecho contabilístico da última época, a equipa leonina valia 70,06 milhões de euros, menos 19,15 M € face aos 89,21 M € de 2018/19.No relatório e contas enviado à CMVM, a SAD leonina explica a quebra com os efeitos da Covid-19 (a pandemia atrasou a contratação de novos jogadores que subissem o valor do plantel), a aposta nos jovens da formação (não têm valor contabilístico) e as transferências de Bruno Fernandes, Raphinha e Bas Dost. Por outro lado, é precisamente a venda destes jogadores que fez os rendimentos com a transação de atletas disparar de 75,8 M € para 106,9 M €.Esta rubrica foi essencial para o clube alcançar o volume de negócios mais elevado da sua história: 175,5 M €. A venda de jogadores colmatou o défice operacional (a despesa ultrapassou a receita em 7,3 M €) e permitiu à SAD terminar o ano com 12,5 M € de lucro. E o saldo poderia ser melhor não fosse o efeito negativo de 3,7 M € provocado pela Covid-19.O Sporting está prestes a duplicar a receita com Domingos Duarte. Os leões venderam o central ao Granada na época passada por 3 milhões de euros, mas reservaram 25% de uma futura venda. Como o Sevilha está interessado no defesa português, pagando para tal 15 M €, o clube de Alvalade terá direito a receber mais 3,75 M €.