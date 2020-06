Via verde para Wendel no onze do Sporting

O médio Wendel já treinou ontem sem imitações e tem via verde para entrar no onze do Sporting que vai defrontar o Paços de Ferreira, na próxima sexta-feira.Wendel, que já está totalmente recuperado do traumatismo do joelho direito, é um dos jogadores nucleares de Rúben Amorim, daí recuperar o seu lugar como titular da equipa. O brasileiro lesionou-se num treino e falhou o primeiro jogo dos leões no reatamento do campeonato, no empate (2-2) com o V. Guimarães, na Cidade Berço.Apesar da exibição positiva do jovem Matheus Nunes, que o rendeu no meio-campo, Wendel traz mais experiência e criatividade a esse setor. Além disso tem mais rotinas com a equipa.O regresso de Wendel à competição é também uma boa notícia para o presidente Frederico Varandas. O médio brasileiro de 22 anos é, a par de Acuña, dos poucos jogadores do plantel com mercado. O presidente tem de fazer um encaixe financeiro significativo no final desta época para reforçar a equipa em determinadas posições. Ainda assim, Wendel terá de se aplicar para não se deixar ultrapassar pelo seu compatriota Matheus Nunes que deixou boa impressão a Rúben Amorim na estreia.O marroquino Zakarya Labyad deixou o Sporting em 2016 e agora reclama 98 mil euros ao clube de Alvalade. O pedido de indemnização deu entrada na sexta-feira no Juízo Central Cível de Lisboa e foi feito pela Soccerlink, empresa que representa o jogador que agora está no Ajax.O ponta-de-lança Luiz Phellype continua a recuperar da cirurgia ao joelho direito, depois da rotura dos ligamentos cruzados, em janeiro, frente ao Marítimo (1-0). Já o extremo Joelson está na fase final da recuperação do joelho esquerdo. Fez tratamento e já pisou o relvado.Os jogadores do Sporting efetuaram ontem mais uma ronda de testes Covid-19, cumprindo assim o plano estabelecido para a retoma do campeonato.O Sporting volta esta terça-feira a treinar na Academia às 10h00, continuando a preparação para o jogo de sexta-feira com o P. Ferreira, em Alvalade.