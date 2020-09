Covid-19 também ataca Palhinha no Sporting

O médio Palhinha e um elemento do staff do Sporting acusaram positivo no teste à Covid-19, apesar da equipa estar em isolamento no Algarve.O Sporting regista, até ao momento, 9 jogadores infetados com Covid-19 (Maximiano, Renan, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Borja, Rodrigo Fernandes, Pedro Gonçalves, Nuno Santos e Palhinha) e dois elementos do Staff. Os leões viram mesmo o jogo da estreia da Liga, agendado para hoje com o Gil Vicente, ser adiado para a semana de 12 a 16 de outubro. A situação do lado dos gilistas é ainda pior: 11 jogadores e 8 elementos do staff com positivos.O plantel leonino vai agora submeter-se a uma nova ronda de testes na sequência dc novos casos conhecidos ontem, ou seja, já depois da equipa estar na chamada ‘bolha’.O isolamento dos jogadores que não estavam infetados é feito numa unidade hoteleira no Algarve, local onde os leões fizeram a pré-temporada.O caso positivo de Palhinha não impediu que a equipa de Rúben Amorim continuasse a preparação para os jogos oficiais. Depois do adiamento da partida com o Gil Vicente, a estreia dos leões em jogos oficiais será feita na quinta-feira frente aos escoceses do Aberdeen, em Alvalade, em jogo da terceira eliminatória para a Liga Europa. O sorteio realizado ontem em Nyon revelou que caso os leões passem esta ronda vão encontrar no play-off com o vencedor da partida entre os austríacos do LASK Linz e dos eslovacos do Duynajska Streda.O Sporting não poderá contar com nenhum dos jogadores que estão infetados neste jogo europeu, que poderá ser adiado caso surjam mais casos positivos. O protocolo obriga a que todos os elementos que testem positivo à Covid-19 sejam isolados durante 14 dias sendo reintegrados após um teste negativo. Os leões permanecerão na ‘bolha’ até ao jogo com os escoceses, sem a presença do treinador, Rúben Amorim, que também está infetado.O basquetebol do Sporting registou dois casos positivos à Covid-19, o do treinador Luís Magalhães e do adjunto Flávio Nascimento. O CM sabe que os dois foram colocados em isolamento, mas os jogadores continuaram a treinar. Alguns deles, como apurámos, revelaram preocupações por esse facto, mesmo sabendo da importância de se preparar as competições europeias. Hoje serão realizados os testes à Covid-19 a todos os jogadores. No voleibol leonino vive-se uma situação mais complicada, com a suspensão de toda a atividade, após o registo de cinco casos positivos.O treinador Rui Almeida, um dos 19 elementos (11 deles jogadores) infetados com o novo coronavírus no Gil Vicente, disse ontem que a sua equipa estava disponível para defrontar o Sporting, apesar do jogo ter sido adiado. Os outros gilistas voltaram a testar negativo à Covid-19.