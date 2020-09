Sporting prepara Paços em Alvalade sem os titulares no jogo da Liga Europa

O Sporting começou esta sexta-feira a preparar a estreia na I Liga portuguesa de futebol, diante do Paços de Ferreira, realizando um treino no Estádio José Alvalade, sem a maioria dos titulares da partida com o Aberdeen.

Um dia depois de terem garantido a passagem aos 'play-offs' da Liga Europa, com um triunfo por 1-0 sobre os escoceses, os 'leões' treinaram precisamente no palco do duelo europeu da véspera, depois de nos últimos dias se terem resguardado no Algarve, devido ao surto de covid-19 na Academia de Alcochete.

À exceção do guarda-redes Antonio Adán, que "trabalhou normalmente no relvado", os restantes titulares desse encontro não estiveram presentes na sessão, limitando-se a fazer "trabalho de recuperação", de acordo com as informações divulgadas pelo clube de Alvalade.

No sábado, o Sporting volta a treinar a partir das 10:00, mas em Alcochete, onde também terá lugar a conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Paços de Ferreira, às 12h30.

A formação 'leonina' vai estrear-se na I Liga no domingo, na 'capital do móvel', em jogo da segunda jornada da prova, agendado para as 18h30.

Os 'leões' falharam o arranque do campeonato, no último fim de semana, uma vez que o jogo com o Gil Vicente foi adiado, face aos casos de covid-19 nas duas equipas, com particular incidência para a equipa minhota.