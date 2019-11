Maximiano agarra titularidade no Sporting

O guarda-redes Maximiano, de 20 anos, vai manter a titularidade na equipa do Sporting no jogo deste domingo (20h00, Sport TV1) com o Gil Vicente, apurou oO jovem guardião leonino esteve a bom nível frente ao PSV Eindhoven (triunfo por 4-0) na Liga Europa e conquistou a confiança de Silas, mesmo depois de Renan ter treinado ontem "sem limitações". O regresso do brasileiro após ausência por lesão no adutor da perna direita foi confirmado pelo clube.Renan está apto, mas a titularidade da baliza continuará a pertencer a Max, como é conhecido entre os colegas. Até porque os leões temem que o brasileiro possa ter uma recaída.Max prepara-se, assim, para se estrear a titular no campeonato. Esta época fez três jogos, frente ao Rio Ave (derrota por 1-2 na Taça da Liga), Alverca (derrota por 0-2 na Taça de Portugal) e na quinta-feira esteve no triunfo (4-0) na Liga Europa frente ao PSV Eindhoven. A atravessar o melhor momento desta época, Maximiano mudou de agente e é agora representado por Miguel Pinho, o empresário de Bruno Fernandes.Quem está em dúvida para Barcelos é o defesa-central Coates, que esta sexta-feira fez treino condicionado no relvado, tal como Jovane Cabral.Entretanto, Bruno Fernandes foi eleito pela UEFA como o melhor jogador da 5ª ronda da Liga Europa. O médio marcou dois dos quatro golos da vitória do Sporting sobre os holandeses, tendo efetuado duas assistências.Os leões voltam este sábado a treinar na Academia de Alcochete, às 10h00, com Silas a fazer, depois, a antevisão do jogo com os gilistas, em Barcelos.