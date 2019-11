Próximas exibições vão ditar futuro de Maximiano no Sporting

Maximiano vai ser o titular na baliza nos próximos jogos do Sporting, devido à lesão de Renan, e o seu futuro em Alvalade vai depender das exibições que realizar, apurou oO guarda-redes, de 20 anos, é tido em Alvalade como o sucessor natural de Rui Patrício, mas não poderá vacilar nesta oportunidade. Apesar do talento que se lhe reconhece em Alvalade, Max, como é conhecido pelos companheiros, ainda só disputou dois jogos e sofreu quatro golos, o que se traduziu em duas derrotas (Taça de Portugal com o Alverca, 0-2; Taça da Liga com o Rio Ave, 1-2).A lesão de Renan, que esta quinta-feira voltou a fazer tratamento, abre assim o caminho para a titularidade a Maximiano, o que deve acontecer no jogo com o PSV Eindhoven, agendado para quinta-feira, referente à penúltima jornada da fase de grupos da Liga Europa.Entretanto, Bruno Fernandes recebeu esta quinta-feira o prémio de melhor jogador da Liga 2018/19. "Ser votado pelos jogadores é muito importante. É sinal de que quando jogo contra eles faço as coisas bem e que eles veem em mim um bom jogador", disse o médio, revelando estar "muito feliz".O avançado espanhol Jesé já está recuperado do traumatismo do pé direito e esta quinta-feira integrou os trabalhos sem qualquer tipo de limitações. Uma sessão que contou com os restantes internacionais.O Sporting revelou esta quinta-feira que Coates tem uma "lesão muscular de baixo grau na coxa direita". O central internacional uruguaio lesionou-se no decorrer do particular da sua seleção diante da Argentina (2-2).