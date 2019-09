Mathieu, Battaglia e Jesé Rodríguez regressam aos convocados do Sporting

O Sporting fez regressar à convocatória para o jogo de esta segunda-feira com o Famalicão, da sexta jornada da I Liga, os futebolistas Mathieu, Battaglia e Jesé Rodríguez.

Sem Bruno Fernandes, que cumprirá castigo depois de ter sido expulso diante do Boavista, com duplo cartão amarelo, o técnico Leonel Pontes promoveu três entradas e quatro saídas, em comparação com os convocados na Liga Europa, com o PSV.

Mathieu falhou o jogo na Holanda por estar em gestão da condição física, Battaglia, que tinha regressado no Bessa, não está inscrito na Liga Europa, e Jesé Rodríguez recuperou de uma gastroenterite.



Para o jogo que encerra a sexta jornada, a partir das 21h00 no Estádio José Alvalade, o treinador 'leonino', que ainda não conta com o lesionado Luiz Phellype, excluiu, além do castigado Bruno Fernandes, o guarda-redes Hugo Cunha, o extremo colombiano Gonzalo Plata e o ponta de lança Pedro Mendes, dos sub-23.



O jovem avançado leonino, de 20 anos, é o melhor marcador da no campeonato de sub-23, com sete golos em seis jogos, e marcou também na quinta-feira na Liga Europa, na derrota por 3-2 em Eindhoven, mas não está inscrito na I Liga portuguesa.



O Sporting recebe hoje o Famalicão num momento em que a equipa não ganha há três jogos, com Rio Ave (derrota por 3-2), ainda com Marcel Keizer, Boavista (1-1) e PSV Eindhoven.



Na I Liga, a equipa é sétima, com oito pontos, enquanto o Famalicão é terceiro, com menos dois pontos do que os comandantes provisórios Benfica e FC Porto, mas com menos um jogo disputado, sendo que iniciou a ronda como líder isolado.