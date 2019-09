Frederico Varandas exige resultados ao técnico interino Leonel Pontes

Frederico Varandas admitiu esta quarta-feira que o técnico interino Leonel Pontes pode passar a permanente no Sporting, mas tem de apresentar resultados: "Não tem prazos, tem uma tarefa. Estaremos com ele para observar aquilo que tivermos de observar.""Não foi escolhido para ser treinador dos sub-23 por acaso. Tem muitos anos de Sporting, conhece a realidade do futebol português e hoje tem a perfeita noção do que se passa no clube", salientou o presidente dos leões, em entrevista à Sporting TV. Deu, também, a entender que continua a trabalhar numa solução de futuro para a equipa técnica. E até defeniu um perfil: "Português, que aposte na formação e que tenha resultados."Sobre a saída de Marcel Keizer, Varandas reconhece que a goleada sofrida com o Benfica, na Supertaça (5-0), foi determinante: "Marcou muito. Sentimos que a própria confiança de Keizer desceu e isso sentia-se no grupo. A sensação que tínhamos era de que o Sporting tanto podia fazer um grande jogo como um jogo muito mau."O líder leonino faz um balanço muito positivo do mercado de transferências. "Conseguimos encaixar 60 milhões de euros e perdemos apenas um titular indiscutível [Raphinha]. Mantivemos o melhor médio da Europa [Bruno Fernandes] e vimo-nos livres de um lastro de jogadores excedentários que representavam 25% do orçamento em salários", salientou.Após as entradas, no último dia de mercado, de Jesé, Fernando e Bolasie, Varandas garante que o Sporting tem "um plantel mais competitivo e com mais soluções do que na época passada".O presidente do Sporting garantiu esta quarta-feira que o capitão Bruno Fernandes "não está apalavrado" com nenhum clube e que a única proposta, neste defeso, foi do Tottenham, no valor de 45 milhões de euros mais 20 por objetivos (caso conquistasse a Premier League e a Champions).Varandas revelou ainda que vai melhorar o contrato de Bruno porque "merece" e que o clube não vai pagar 5 milhões de euros ao jogador por ficar em Alvalade. Sobre o melhor momento desde que assumiu a presidência (há um ano), Varandas garante que foi o dia após a conquista da Taça de Portugal.- "Só avançámos para a venda do Raphinha quando percebemos que não vendíamos o Bruno"- "Alguém iria despedir um treinador que tinha vencido duas taças?’’- "Jesé está comprometido. administração atravessou-se pelo jogador’’- "Venda de thierry correia foi um grande negócio’’- "2018/2019 foi a melhor época dos últimos 17 anos’’- "Ao primeiro desaire lá saem os esqueletos do costume’’- "A situação financeira do sporting está melhor do que quando cheguei’’- "Mattheus Oliveira preferiu ficar [tem contrato mas não é opção]. É estranho"Varandas admitiu que queria ter mantido Bas Dost, mas disse que o facto do jogador ter pedido para sair em maio tornou isso impossível. "Preparámos o plantel sem ele. Foi o negócio possível", referiu.O guarda-redes Viviano foi inscrito pelo Sporting no último dia do mercado de verão, mas pode deixar Alvalade. O Sporting tenta um acordo de rescisão que possibilite ao jogador de 33 anos arranjar novo clube.A saída de Thierry Correia e a suspensão de Coates (foi expulso no último jogo frente ao Rio Ave) obrigam Leonel Pontes a fazer duas mudanças na defesa para o jogo com o Boavista (15/9), referente à 5.ª jornada da Liga.Os 12 milhões de euros da venda do defesa-lateral Thierry Correia ao Valência serão pagos em quatro tranches de 3 milhões cada, revelou esta quarta-feira o jornal espanhol ‘Superdeporte’.PORMENORESEquipa técnicaRodolfo Correia (treinador adjunto), Gonçalo Álvaro (preparador físico) e Nélson Pereira (treinador de guarda-redes), transitam da equipa técnica de Marcel Keizer para a que agora é liderada por Leonel Pontes. Com o holandês, saiu também o adjunto Roy Hendriksen.Sucessão nos sub-23A sucessão de Leonel Pontes no comando técnico da equipa de sub-23, que lidera a Liga Revelação com cinco vitórias em cinco jogos, está feita com a promoção do adjunto Emanuel Ferro a treinador principal. Tem 40 anos e passado na área da formação (já trabalhou no Benfica, entre outros clubes).Tutor de CR7Leonel Pontes é madeirense, tal como Cristiano Ronaldo. Um detalhe que em 1997 o ajudou a ter sido escolhido para tutor daquele que viria a ser o melhor jogador do Mundo, aquando da chegada ao Sporting (e a Lisboa), então com 12 anos.Leonel Pontes dirigiu esta quarta-feira o primeiro treino como técnico principal do Sporting, após a saída de Marcel Keizer. O novo dono da chave do balneário foi o primeiro a chegar ao relvado de um dos campos da Academia de Alcochete, acompanhado pelos adjuntos, Rodolfo Correia, Gonçalo Álvaro (preparador físico) e Nélson Pereira (técnico de guarda-redes).O treinador, 47 anos, orientou uma sessão sem 11 jogadores convocados para as seleções, mas com o defesa Echedey, os médios Matheus Nunes e Tomás Silva e o avançado Joelson, todos da equipa de sub-23, que antes ele mesmo dirigia. Os reforços Bolasie e Jesé também se estrearam em Alcochete (Fernando realizou testes médicos).A estreia do técnico, para já interino, acontece no dia 15 com o Boavista para a Liga. Um jogo que poderá ser decisivo para a continuidade de Pontes, até porque, quatro dias depois, os leões vão à Holanda para defrontar o PSV , na estreia da fase de grupos da Liga Europa (19/09). Esta será a segunda experiência de Leonel Pontes como técnico principal no Sporting (orientou um jogo em 2009 após a saída de Paulo Benti, Rio Ave, 2-2).Yannick Bolasie, um dos três recentes reforços do Sporting, escolheu o número 89 para usar na camisola, em alusão ao seu ano de nascimento: 1989. Jesé vai usar nas costas o número 21 e Fernando fica com o número 18.Marcel Keizer teria direito a uma indemnização a rondar os dois milhões de euros pelo despedimento, mas o CM sabe que o treinador está disposto a baixar o valor do acordo de saída com o Sporting.