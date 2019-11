Bruno Fernandes ainda sem aumento no Sporting

Bruno Fernandes ainda não foi aumentado, tal como Frederico Varandas tinha prometido numa entrevista à Sporting TV a 4 de setembro, apurou oO jogador, de 25 anos, aceitou regressar ao Sporting, após o ataque à Academia de Alcochete e até realizou a sua melhor época ao tornar-se no médio mais goleador de sempre (32 golos em 53 jogos). A sua importância na equipa fez com que o líder leonino tenha decidido premiá-lo com um aumento para o tornar no jogador mais bem pago do plantel, com dois milhões de euros líquidos/ano (ganha 1,2 milhões).As negociações começaram bem, mas foram interrompidas devido à agitação vivida em Alvalade: despedimento de Keizer, chegada de Silas e diferendo com claques. Osabe que Bruno não está preocupado, pois o aumento deverá ter efeitos retroativos.contactou fonte oficial do clube, mas não obteve qualquer resposta. Quem também ainda não foi ressarcido em cinco milhões de euros foi o agente Miguel Pinho, valor que receberia se os leões recusassem uma proposta superior a 30 milhões de euros. O Tottenham ofereceu 60 milhões. Na mesma entrevista ao canal do clube, Varandas garantiu que não vai pagar esses 5 milhões.O CD da FPF multou o Sporting em 408 euros devido ao atraso da equipa no túnel de acesso ao relvado. Em causa estavam as meias de três atletas.Bruno Fernandes tem sido decisivo no Sporting. Esta época, soma oito golos em 14 jogos. Na Liga, em oito partidas, somou 5 golos e 5 assistências."Estou muito feliz por ter voltado a jogar e contribuído para a vitória sobre o P. Ferreira (2-1). Ainda tentei marcar um golo, mas a bola não saiu como pretendia. Saí do campo com o sentimento de missão cumprida", disse Ristovski que se estreou na Liga em Paços de Ferreira.Silas integrou no treino desta sexta-feira o jovem guarda-redes Diogo Martins, de 18 anos, numa sessão em que Battaglia e Jovane (tratamento e ginásio) e Fernando (ginásio) estiveram ausentes. Este sábado, o treino é às 10h00, com Silas a fazer antevisão do jogo deste domingo com o Tondela às 13h30.