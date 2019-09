Frederico Varandas impede Bas Dost de treinar

Frederico Varandas impediu esta quarta-feira Bas Dost de treinar com os restantes companheiros na Academia de Alcochete, na sequência da recusa do jogador em aceitar o princípio de acordo efetuado pelo Sporting e o Eintracht Frankfurt com vista à sua transferência, apurou oO avançado holandês apresentou-se quarta-feira na Academia de Alcochete às 10h02 para integrar normalmente o treino da equipa que estava agendado para as 10h30. No entanto, o líder leonino não deixou o holandês integrar o grupo de trabalho, dispensando-o da sessão.Uma forma de afastar o goleador holandês do plantel, no qual é um elemento muito querido, e continuar a pressionar o avançado de 30 anos a aceitar a transferência para a Alemanha.Certo é que esta quarta-feira, ao fecho desta edição, ainda decorriam negociações. Na origem das discórdias estarão verbas em atraso dos leões ao jogador e empresário.Segundo oapurou, Bas Dost já estará mesmo disponível a deixar o clube de Alvalade, devido ao tratamento de que foi alvo. O jogador continua com uma grande mágoa devido aos acontecimentos dos últimos dias.Ficou fora dos convocados frente ao Sp. Braga (triunfo por 2-1) e tem sido pressionado para deixar o clube devido ao elevado vencimento anual de três milhões de euros líquidos.O avançado holandês transferiu-se para o Sporting oriundo do Wolfsburgo, em 2016, a troco de 12 milhões de euros.Desde a sua chegada a Alvalade, Bas Dost marcou 93 golos e fez 15 assistências num total de 127 partidas disputadas.Pelo Sporting, o internacional holandês somou três troféus: duas Taças da Liga (2017/18 e 2018/19) e uma Taça de Portugal (2018/19).Bas Dost foi uma das principais vítimas do ataque à Academia de Alcochete, a 15 de maio de 2018. O jogador foi agredido com um cinto na cabeça.O presidente do Sporting, Frederico Varandas, Hugo Viana (diretor desportivo), Beto (team manager) e Marcel Keizer (treinador) chegaram esta quarta-feira a Alcochete entre as 8 e 9 horas da manhã - uma hora antes do treino da equipa leonina, tempo suficiente para discutir o futuro de Bas Dost.uBruno Fernandes pode chegar ao Real Madrid pela mão de Jorge Mendes, apurou oO superagente já reuniu com os merengues para revelar as condições necessárias para a concretização da transferência e perceber também o que estão dispostos a desembolsar.Os 70 milhões de euros de que Frederico Varandas não abre mão são números que não agradaram aos merengues, mas as reuniões vão prosseguir, pois a contratação do médio é um pedido do técnico Zidane e também, segundo o ‘AS’, terão sido os leões a oferecer o jogador. Jorge Mendes está autorizado a liderar as negociações, uma vez que mantém boas relações com os merengues e com Miguel Pinho, empresário do jogador.Falhada a transferência para o Tottenham, que ofereceu ao Sporting 60 milhões de euros, mais 10 milhões por objetivos, o futuro do médio de 24 anos pode agora passar pelo Real Madrid.