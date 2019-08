"Ninguém percebe porque é que Bruno Fernandes não sai do Sporting", afirma Cristiano Ronaldo

O capitão da seleção portuguesa de futebol, Cristiano Ronaldo, abordou o impasse na transferência de Bruno Fernandes do Sporting para o estrangeiro, mostrando-se perplexo por ainda não ter havido negócio face à qualidade do jogador dos 'leões'.Questionado sobre o futuro da equipa das 'quinas', Ronaldo mostrou-se confiante, apontando para os jovens talentos com que Portugal conta, casos de João Félix, Bernardo Silva, João Cancelo, Rúben Dias, Raphael Guerreiro e Bruno Fernandes, que, segundo Ronaldo, "ninguém percebe porque é que não sai" do Sporting, apesar das inúmeras notícias que dão conta do interesse de 'grandes' europeus, como o Manchester United ou o Real Madrid, na sua contratação."Vejo 'luz no fundo do túnel' nesta nova geração. Vejo um grande potencial, porque temos muitos jogadores jovens que estão a aparecer e o futuro é risonho na seleção. Agora, temos o Europeu, que vamos tentar ganhar, como ganhámos a Liga das Nações, que foi super importante e deixou-nos muito contentes, a nós e a todos os portugueses", assinalou CR7 em entrevista à TVI.De resto, Ronaldo considerou que "o Europeu [de 2020] é para ganhar", já que Portugal tem uma "excelente equipa", pelo que antecipa que "esta nova geração será a melhor a nível de talento" do futebol português.Ainda assim, o melhor marcador de sempre de Portugal, com 88 golos, deixa um alerta: "O talento não chega, esse é que é o grande problema, o talento não chega. Têm que querer [ganhar]."E, para tal, podem contar com o apoio de Ronaldo, que garantiu que é um capitão que "gosta de ajudar os mais jovens e que gosta de ser ajudado".Segundo o 'astro' luso, "o ambiente na seleção é espetacular" e os créditos vão para o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, e para o selecionador Fernando Santos, que conduziu Portugal à vitória no Europeu de França em 2016 e na Liga das Nações em 2019.Sobre a possibilidade de ainda disputar o próximo Mundial, no Catar, em 2022, o futebolista de 34 anos dá a entender que se sente capaz de continuar ao mais alto nível por mais alguns anos, chegando em forma a essa competição."Não fecho portas. Jogar na seleção para mim é sempre um orgulho e enquanto tiver forças e motivação fico sempre moralizado. Só quando não me quiserem. Não descarto [ir ao Mundial]. Eu vivo o futebol agora, sobretudo, depois de passar dos 30, para mim o futebol é o presente", sublinhou.E acrescentou: "Tenho desfrutado imenso na seleção. Possivelmente, nos últimos cinco anos, foram os anos que eu desfrutei mais da seleção. Adoro jogar na seleção. Obviamente que tens que fazer opções, tens que cuidar de ti, tens que ver o que é melhor para ti e para a seleção, para os objetivos da seleção. A minha relação com Fernando Santos é 'top'. Se a gestão de esforço for inteligente, a seleção é que tira proveito. Repito, jogar pela seleção para mim é a coisa mais bonita que pode haver."