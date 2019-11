Silas quer garantir apuramento na Liga Europa

"Interessa-nos muito ganhar, porque depois temos uma série de jogos seguidos e queremos concentrar-nos na Liga e na Taça da Liga. A nossa ideia é arrumar já o apuramento para a fase seguinte da Liga Europa", afirmou ontem Silas a propósito do jogo de quinta-feira do Sporting com o PSV, às 20h00, em Alvalade.

Os leões estão na frente do Grupo D, com 9 pontos (LASK e PSV têm 7 pontos cada um e o Rosenborg não pontuou) e uma vitória sobre os holandeses garante a passagem aos dezasseis avos de final. "Não estamos preocupados em ser primeiro ou segundo, mas em passar", explicou o técnico leonino, que tem as prioridades bem definidas: "Se vencermos o PSV, o jogo com o LASK será diferente e aproveitaremos para dar descanso a jogadores."

Para o plano passar da teoria à prática, primeiro é preciso vencer o PSV, que "vem forte, com Bergwijn e Malen de volta", destacou Silas, garantindo: "Sabemos os perigos que vão trazer. Do meio para a frente, têm jogadores talentosos que podem resolver. Mas temos de nos preocupar com aquilo que podemos fazer."

Grande parte desse trabalho é não sofrer golos e a defesa foi uma prioridade ao longo das últimas duas semanas e meia sem jogos oficiais. "Trabalhámos alguns aspetos defensivos importantes para nós. Havia algumas situações que nos preocupavam e tentámos corrigir. Temos de sofrer menos golos e, a partir daí, preparar o processo ofensivo", explicou o treinador.

Coates e Renan, que ontem fizeram treino condicionado, são elementos importantes da estrutura defensiva, mas Silas dificilmente poderá contar com o central uruguaio. Quanto ao guarda-redes brasileiro, no treino desta quarta-feira, a partir das 10h00, faz um teste físico que será decisivo.

Ao que o Correio da Manhã apurou, o guardião trabalhou nos últimos dias com algumas limitações, devido a um problema no adutor direito. No entanto, ontem deu indicações de que já não sentia tantas dores. Caso não possa jogar, Maximiano deverá ser o titular diante dos holandeses.



Arguido detido... no tribunal

Domingos Monteiro (23 anos), arguido de origem guineense, voltou a estar em foco no julgamento da invasão da academia do Sporting. Depois de, na quinta-feira passada, ter sido apanhado a entrar no tribunal com haxixe, foi ontem detido pela PSP após a conclusão da audiência. Ao que o CM apurou, terá ofendido um agente e acabou detido por desobediência e injúrias. Levado à esquadra da PSP, foi identificado e ouvido.



Entretanto, o médio Wendel será o primeiro jogador do Sporting a falar no Tribunal de Monsanto, já na próxima segunda-feira. Seguir-se-ão Battaglia, Acuña, Coates e Bruno Fernandes.



Bruno fernandes promete "mais e melhor"

"Podem esperar mais e melhor. Prometo a mesma entrega e a mesma dedicação para podermos ter mais momentos de glória como tivemos na temporada passada. Para mim é, e sempre será, um privilégio estar aqui e poder vestir a camisola do Sporting." Estas foram as primeiras declarações de Bruno Fernandes, após assinar, ontem, o novo contrato com os leões.



A duração do vínculo (junho de 2023) e a cláusula de rescisão (100 milhões de euros) mantêm-se, como o CM noticiou. Mas o internacional português foi aumentado e passa a ser o jogador mais bem pago do plantel: 4 milhões de euros/ano brutos.