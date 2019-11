Bruno Fernandes renova hoje com o Sporting

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 26.11.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Após meses de avanços e recuos, Bruno Fernandes assina hoje a renovação de contrato com o Sporting. É a prometida recompensa para o jogador, anunciada em setembro pelo presidente do clube, Frederico Varandas.Na 3ª época com os leões, o médio vê o seu salário bruto aumentar para os quatro milhões de euros por ano e passa a ser o jogador mais bem pago do plantel. Na prática, a folha salarial passa a ... < br />