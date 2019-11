Dois militares da GNR e dois agentes da PSP ouvidos sobre ataque a Alcochete

do ataque à Academia de Alcochete, no Tribunal de Monsanto. Vão ser inquiridas mais testemunhas, nomeadamente dois militares da GNR (Departamento de Investigação de Almada) e dois agentes da PSP de Lisboa.Esta sessão acontece depois de nesta segunda-feira, dia da quarta sessão, terem sido ouvidos quatro militares da GNR do Departamento Criminal do Montijo, que liderou a investigação. Também esta segunda-feira, o antigo cabecilha da Juve Leo, Fernando Mendes, marcou presença no tribunal.O julgamento do ataque que aconteceu a 15 de maio do ano passado teve início na passada segunda-feira, com os 44 arguidos do processo a remeterem-se ao silêncio, à exceção de Bruno Jacinto, que revelou ter avisado André Geraldes, ex-diretor-geral dos leões, do ataque iminente à Academia de Alcochete.Começa a sessão no tribunal de Monsanto. Primeiro militar da GNR já está a ser ouvido.