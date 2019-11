"Havia vestígios de sangue no corredor": Militar da GNR descreve destruição da Academia do Sporting

erão ouvidos quatro militares da GNR - dois durante a manhã e outros dois na parte da tarde - do Departamento Criminal do Montijo, que liderou a investigação.

10h - Fernando Mendes, um dos 44 arguidos, já chegou ao Tribunal de Monsanto. Uma presença inesperada depois de se ter tornado público que o antigo cabecilha da Juve Leo vai ser operado a um olho.





Em atualização





A quarta sessão de julgamento do ataque à Academia de Alcochete continua esta segunda-feira no Tribunal de Monsanto.Nesta sessão sBruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting, pediu dispensa das audiências do julgamento, alegando não ter meio de transporte e ter uma ocupação profissional como comentador desportivo.Começou a ser ouvido um militar da GNR.Fernando Mendes já está sentado no banco dos réus. O antigo cabecilha da Juve Leo já se identificou perante o coletivo e declarou que não quer falar.