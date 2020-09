Sócios do Sporting chumbam Relatório e Contas e Orçamento por larga maioria

Os 3115 associados que participaram na Assembleia Geral do Sporting deste sábado, marcada para votar o Relatório e Contas da temporada 19/20 e Orçamento da época 20/21, reprovaram os números apresentados pelo Conselho Diretivo por larga maioria.

Contra o Orçamento votaram 69,19 por cento dos associados que participantes no ato eleitoral. 30,81% votaram a favor. Um resultado idêntico em relação ao Relatório e Contas de 2019/20, que registou a reprovação de 67,22 por cento dos associados. 32,78% votaram a favor.



Em comunicado emitido após a reunião magna, o Conselho Diretivo dos 'leões' frisou que voltará, "oportunamente, a submeter os documentos à Assembleia Geral de sócios" e ponderará "introduzir alterações no orçamento, ajustando-o à realidade entretanto já conhecida desde o início do exercício".

"A aprovação dos referidos documentos é importante na gestão orçamental diária e na relação com terceiros, nomeadamente com as entidades financiadoras e com o Estado. Como até aqui, tudo faremos para que não existam consequências mais nefastas para o clube neste período por si só já tão difícil. Estamos confiantes e determinados que, apesar de todas as dificuldades, iremos conseguir", sublinhou o Conselho Diretivo.