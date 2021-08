Rúben Amorim faz escapadinha antes de atacar o título

Rúben Amorim passou esta segunda-feira o dia de folga com a família no Algarve. Odescobriu o treinador do Sporting num lote de apartamentos, nos arredores de Vilamoura, poucos dias antes do arranque da I Liga, em que os leões defendem o título de campeão.Amorim é um fã confesso da localidade algarvia e várias vezes nos últimos anos foi visto a passar férias na zona de Vilamoura. Esta segunda-feira mostrou-se bem-disposto, à volta de uma piscina, com vários familiares. Desde logo a mulher Maria João Diogo, com quem tem um filho, Miguel, de quatro anos.