Rúben Semedo e Galeno para acalmar Sérgio Conceição

O FC Porto garantiu no último dia do mercado de transferências dois reforços importantes: Galeno e Rúben Semedo. Duas novas caras que vão compor o plantel às ordens de Sérgio Conceição, mas que não afastam o descontentamento do técnico pela saída de Luis Díaz.









“Nas grandes empresas, nos grandes clubes, o planeamento é feito em função dos objetivos. Como existe pouco planeamento ou não há, temos de rever esses mesmos objetivos e pensar um bocadinho no que vai ser o nosso futuro próximo. Poderão ficar aqui ou ali mais difíceis de realizar”, disse o treinador portista no final da vitória com o Marítimo (2-1) e no dia que Díaz foi confirmado nos ingleses do Liverpool.

Ora, a SAD tentou compensar a saída do jogador mais influente da equipa e de toda a Liga, com a compra de Galeno. O extremo brasileiro de 24 anos, que já passou pelo Dragão entre 2016 e 2018, deixa o Sp.Braga depois de o FC Porto exercer a opção de recompra no valor de 9 milhões de euros.





Já o defesa central Rúben Semedo, de 27 anos, é um namoro antigo de Conceição. O internacional português chegou esta segunda-feira de manhã à Invicta para assinar. Fica por empréstimo até final da época, com os dragões a ficarem com uma opção de compra no valor de sete milhões de euros.



Nega por Martínez

Os espanhóis do Cádiz tentaram no último dia do mercado o empréstimo de Toni Martínez. Os dragões recusaram a saída do avançado, que não tem sido opção para Sérgio Conceição.