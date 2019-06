Rui Costa começa Volta à Suíça em 54.º lugar

O português Rui Costa, da UAE Team Emirates, iniciou este sábado a Volta à Suíça em bicicleta com um 54.º lugar na primeira etapa, um contrarrelógio de 9,5 quilómetros em Langnau im Emmental.Rui Costa, que já venceu por três vezes a geral individual desta competição (2011, 2012 e 2014), terminou a 37 segundos do primeiro líder, o australiano Rohan Dennis, da Bahrain Merida, que gastou 10.50 minutos.Com o mesmo tempo aos centésimos - só foram separados por milésimos - ficou o polaco Maciej Bodnar , da BORA - hansgrohe. Com mais um segundo, outro australiano, Michael Mathews, da Sunweb, e o dinamarquês Soren Kragh Andersen, igualmente da Sunweb, primeiro líder da classificação de jovens.Ainda com mais de 100 ciclistas no mesmo minuto, a Volta à Suíça, uma das últimas corridas de preparação para o Tour, só 'começa' realmente no domingo, com 159,6 quilómetros com partida e chegada a Langnau im Emmental.Será uma etapa já com alguma dureza, mas ainda sem a montanha agendada para o final da próxima semana.